Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia de Renovación Popular, aseguró que la participación de Neldy Mendoza en un conversatorio organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es a título personal, pues “no representa” a su partido.

En entrevista con Canal N, reiteró que su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, le ha retirado la confianza a Neldy Mendoza y que será el Comité de Disciplina el que defina finalmente su situación.

“No he visto el debate, pero la acción que se ha tomado contra ella es que la Secretaría de Disciplina inicie un proceso para determinar qué va a suceder con ella partidariamente. La confianza ha sido retirada por el presidente y eso no ha cambiado”, expresó.

“Las presentaciones que está haciendo ella son totalmente de su responsabilidad. No (representa al partido), el presidente le quitó la confianza y le pidió que no participe en la campaña”, añadió.

Montoya se mostró confiado en que ganarán las Elecciones 2021 y dijo que recién en ese momento se decidirá qué pasará con Neldy Mendoza, quien no puede renunciar a su candidatura tras vencerse el plazo para hacerlo.

“Vamos a llegar al poder, de eso estoy seguro, y allí se verá qué cosa hacemos, porque cuando se le quita la confianza a un funcionario público, normalmente renuncia. Es lo que sucede habitualmente. Veremos qué pasa en ese momento”, acotó.

Respecto a la posible no participación de Rafael López Aliaga en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Montoya aseguró que aún no se ha tomado ninguna decisión y pidió no adelantar opinión.

“Que yo sepa no se ha tomado ninguna decisión todavía. El tema del cuestionamiento es que de acuerdo a la ley debe haber imparcialidad en los que intervienen en un tema de esta naturaleza. Viendo quiénes son los conductores y moderadores, en el caso de una (Mónica Delta) se ve que no hay imparcialidad. Ha escrito una columna bien ácida contra nuestro candidato”, remarcó.

Finalmente, Jorge Montoya dejó en claro que al día siguiente de asumir la Presidencia, Rafael López Aliaga eliminará el enfoque de género y el lenguaje inclusivo porque consideran que “no sirve para nada”, “discrimina” y es “exclusivo”.

“El enfoque de género yo lo eliminaría al día siguiente de tomar el Gobierno, al igual que el lenguaje inclusivo. Eso no sirve para nada, eso discrimina, no une. Estamos de acuerdo en la igualdad entre hombres y mujeres”, subrayó.

“Eso no significa que se tenga que hablar del enfoque de género, (que es) una teoría de afuera que la han implantado con otros fines, de destruir a la familia y generar conflictos con los niños. El lenguaje inclusivo es exclusivo porque marca la diferencia”, sentenció.

