El Colegio de Periodistas del Perú (CPP), a través de su Consejo Regional Junín–Huancavelica, y la Federación de Periodistas del Perú (FPP) rechazaron las expresiones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien durante una conferencia de prensa en Huancayo calificó a una periodista como “vocera de la criminalidad”, tras ser consultado sobre una propuesta de su plan de gobierno.

El incidente ocurrió luego de que López Aliaga anunciara en un mitin que Lima dejaría de ser la capital del país y que Junín asumiría ese rol, sin explicar los aspectos técnicos de la iniciativa. En la rueda de prensa, una periodista preguntó por la viabilidad del anuncio y por las críticas realizadas en redes sociales por el prófugo Vladimir Cerrón.

Según los pronunciamientos gremiales, el candidato evitó responder el fondo de la consulta y optó por descalificar a la comunicadora, actitud que consideran una falta de respeto a la labor periodística y un intento de intimidación.

El Colegio de Periodistas del Perú exigió respeto a la libertad de prensa y recordó que el cuestionamiento crítico es parte esencial del ejercicio periodístico. En tanto, la Federación de Periodistas del Perú condenó toda forma de hostigamiento verbal contra periodistas y advirtió que este tipo de expresiones contribuyen a un clima de intolerancia y afectan el derecho ciudadano a la información.

Ambos gremios exhortaron a los actores políticos a mantener un comportamiento democrático y tolerante frente a la prensa, especialmente en el actual proceso electoral.