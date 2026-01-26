Causa preocupación el estado de las cámaras de videovigilancia en el distrito de El Tambo. Durante una visita de fiscalización a la base de Serenazgo —donde funciona el centro de monitoreo—, el regidor José García Terrazos detectó que el 50 % de los equipos (de un total de 25) no estaban operativos, lo que dejó a la población desprotegida.

“La mitad de las cámaras no funcionaba y lo que he podido indagar es que era por un tema de mantenimiento; el proveedor no cumplió porque no le pagaban”, detalló García Terrazos.

El edil señaló, además, que está a la espera de documentación sobre la situación real del centro de monitoreo, pues, según él, “no hay justificación para semejante negligencia”.

“No sabemos cuántos días ha estado así; ellos lo minimizan y no me dan la información. El subgerente manifestaba que era un tema técnico, pero en realidad no supieron sustentarlo”, denunció el regidor.

JUSTIFICACIÓN

Al ser cuestionado sobre esta denuncia, el subgerente de Seguridad Ciudadana de El Tambo, Rubén Mendoza Vergara, aseguró que las cámaras dejan de funcionar porque son muy antiguas y suelen tener interferencias por el viento, la lluvia e incluso por los edificios.

“Las cámaras funcionan, pero como es un sistema antiguo, por las condiciones climáticas tienen tendencia a desactivarse. Dejan de funcionar hasta que el técnico venga y solucione”, aseguró el funcionario.

Este personal ya no tiene vínculo vigente con la MDT, pero según el subgerente, realiza el trabajo de forma gratuita.

“Viene él, nos apoya y solucionamos el problema. Él nos está apoyando; tiene un ‘compromiso’ con nosotros y estamos viendo la forma de recontratarlo”, informó Mendoza.

Las cámaras dejaron de funcionar por un tiempo indeterminado que deberá ser aclarado en la próxima sesión de Concejo.