El candidato presidencial por el Perú Patria Segura, Rafael Santos, señaló en entrevista para el bloque ‘Conoce a tu candidato’ de Diario Correo, que una de sus propuestas es establecer un estricto control migratorio para evitar que “entren extranjeros de manera masiva”.

“Yo fui a Tumbes, nuestra frontera es una frontera viva. No hay una política de estado, el virus se está metiendo por nuestra frontera norte. Nuestras fronteras están abandonadas. Proponemos un control migratorio estricto. No podemos abrir las fronteras y dejar que entren extranjeros de manera masiva. Los ciudadanaos extranjeros son bienvenidos pero respetando los protocolos sanitarios, no podemos dejar que entren generando desorden e inseguridad. Proponemos que todo extranjero infraganti en una situación ilegal sea debidamente capturado y deportado hacia su país de origen” , señaló Rafael Santos.

Descarta una posible alianza con Fuerza Popular

“De ninguna manera hubo conversaciones sobre ello”, respondió Rafael Santos sobre una eventual alianza con Fuerza Popular. “Quiero ser enfático, no centremos esta campaña en Fujimori. En las encuestas está primero una arquero de fútbol que no está preparado”, dijo.

Propuestas frente a la pandemia del COVID-19

“Queremos poner al Perú a trabajar y estar preparados frente a la pandemia. Nada se está haciendo bien respecto a la pandemia, queremos hacer las cosas bien”, explicó.

“Estoy en contra sobre el manejo de la información de la vacuna. Lo que haría es impulsar a nuestros médicos y investigadores peruanos por medio de la inversión hasta traer una vacuna seria”, comentó al señalar que no está favor de aplicarse una vacuna sin previa información.

Salirse del pacto de San José

Rafael Santos se mostró a favor de salir del Pacto de San José, al que Perú está suscrito internacionalmente como compromiso al respeto de los Derechos Humanos. “Delincuente armado, delincuente abatido. Se generarán todos los mecanismos para salirse del Pacto de San José para que así sea si es necesario”, apuntó.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A RAFAEL SANTOS

ELECCCIONES EN PERÚ

El domingo 11 de abril se realizarán las elecciones generales en Perú, es por ello que Correo entrevistará lunes y miércoles a cada candidato presidencial desde su programa Correo Última hora , que se me emite de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana desde Facebook y YouTube.