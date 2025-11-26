El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, expresó que se siente “muy satisfecho” con la labor realizada por el fiscal Germán Juárez Atoche y otros integrantes del equipo, luego de que se emitiera la sentencia de 14 años de cárcel contra el exmandatario Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

“En el Perú es posible que un expresidente constitucional con lo que representa en términos de poder pueda comparecer ante la justicia y pueda recibir una sentencia condenatoria que es producto de la evidencia que se ha acumulado dentro del esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público”, señaló a RPP.

El fiscal resaltó que los magistrados del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional consideraron probados los hechos presentados por la Fiscalía, derivando ello en la sentencia contra el exjefe de Estado.

Del mismo modo, negó que el fallo sea “una venganza”, en respuesta a lo declarado por Vizcarra en X. Según Vela, tales señalamientos representan un agravio al sistema de justicia y a la autonomía del Ministerio Público.

“Se trata de un comentario que busca negar los hechos (...) El señor Vizcarra ahora está tratando de insinuar algo que nosotros siempre hemos rechazado, es decir, de que dentro de las distintas investigaciones y acusaciones exista algún tipo de motivación distinta a lo que es la aplicación de la ley, indistintamente de que se trate de un político, de un expresidente, de un funcionario alto perfil o de un empresario”, manifestó.

Vela añadió que a Vizcarra “se le han respetado escrupulosamente todos sus derechos” y que, ante su disconformidad con el fallo, intenta ampararse “en artilugios o en aseveraciones que no tienen ningún tipo de base jurídica, legal o fáctica”.

El fiscal aclaró que se encuentra satisfecho con el tiempo de la condena, por lo que no se solicitará que sea aumentada en segunda instancia.

“El marco sobre el cual se tendrá que discutir la apelación será la de confirmar esos 14 años, las posibilidades de reducción o incluso lo que busca el señor Vizcarra, que se le puedan absolver de los cargos que se ha imputado”, señaló.

Frente a este panorama, Vela reiteró el “buen trabajo” del Equipo Especial Lava Jato en los elementos presentados, y afirmó su confianza en que la sentencia se mantendrá firme.