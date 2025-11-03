El congresista de Ica, Raúl Huamán Coronado, volvió a ser centro de cuestionamientos tras viajar a Trujillo el pasado 30 de octubre para participar en el lanzamiento de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Su presencia en el evento partidario coincidió con la Semana de Representación, periodo oficial en el que los legisladores deben permanecer en sus regiones para atender las demandas de la ciudadanía y fiscalizar.

Representación vacía

Mientras Huamán posaba en fotografías junto a Keiko Fujimori y los principales cuadros de Fuerza Popular, ese día (30 de octubre), en Ica no se registró ninguna actividad representativa en su agenda parlamentaria. De acuerdo con el reglamento del Congreso, este periodo busca garantizar la conexión entre los parlamentarios y sus electores, sin embargo, en la práctica, varios congresistas suelen aprovecharlo para participar en actos políticos o viajes personales.

“¡Ica estuvo presente en el gran encuentro fujimorista junto a nuestra lideresa Keiko Fujimori! Hoy vivimos un momento histórico que marca el inicio de una nueva etapa para el Perú. Desde Trujillo, acompañamos con orgullo y esperanza a Keiko Sofía Fujimori, quien anunció su candidatura presidencial para el 2026 representando a Fuerza Popular", se escribió desde su cuenta de Facebook.

No es la primera vez que Huamán enfrenta críticas fuera de su jurisdicción. El mes pasado, durante una visita a Ayacucho, fue recibido con protestas y gritos de “¡Asesinos!” y “¡Ayacucho no olvida!”, en alusión a las víctimas mortales de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

El viaje de Raúl Huamán también podría tener un lectura electoral. El congresista se perfila como aspirante al Senado por Ica. Su participación en el acto partidario de Trujillo refuerza su cercanía con la dirigencia de Fuerza Popular y deja entrever que su prioridad política está puesta en su futuro electoral antes que en la representación efectiva de su región.

