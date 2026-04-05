El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, aseguró ayer que el Gobierno de José Balcázar no suspenderá el Decreto de Urgencia 010-2025, emitido cuando la expremier Denise Miralles era ministra de Economía en la gestión del vacado José Jerí, y que encaminaba la reestructuración de Petroperú.

Ante los intensos rumores de una marcha atrás en ese sentido, el premier aseguró que el DU que deja el salvataje de Petroperú en manos de ProInversión, sigue vigente.

“Sí, Petroperú es una institución muy desgastada, ya sabemos la realidad que está pasando ahí. Se hablaba mucho de que se va a suspender el decreto de urgencia (010-2025). No, (no se va a suspender), porque Petroperú es una institución estratégica para el Perú”, dijo Arroyo a Exitosa.

Arroyo aseveró que el Estado actuará únicamente como aval para que la empresa obtenga financiamiento de terceros, descartando que nuevos fondos salgan del Estado hacia la petrolera.

“No es que el Estado va a poner directamente el dinero, sino que el Estado peruano va a ser el aval para que Petroperú adquiera fondos de terceros. De los fondos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas definitivamente no va a salir; va a salir como ciertas garantías que vamos a tener de otro tipo de fondo. Pero esta semana vamos a dar ese anuncio de cómo se va a manejar Petroperú, por lo menos estos meses que nos quedan”, explicó el titular de la PCM.

En ese sentido, el premier aseguró que “Petroperú se está reflotando de una manera diferente” y recalcó que “esta semana” se anunciará cómo se terminará efectuando esta reestructuración.

Alcances

El D.U. 010-2025 autoriza la creación de bloques patrimoniales dentro de la petrolera, que pueden incluir la Nueva Refinería de Talara, su transferencia y la eventual participación de operadores privados, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos en el país.