El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este lunes que no postulará a ningún cargo de elección popular en el actual proceso electoral. Durante una conferencia de prensa ofrecida desde el Palacio Municipal de Lima, el burgomaestre informó que ha presentado dos recursos legales ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en defensa del derecho al voto de los ciudadanos.

La autoridad municipal señaló que su decisión responde a la ausencia de condiciones que garanticen un proceso electoral verdaderamente transparente e imparcial.

“No postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Tomo esta decisión porque considero que hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial.”, afirmó.

#EnVivo



Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Quiero anunciar que no postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial. No permitiré que se utilice… pic.twitter.com/HaTG4NxqAL — Canal N (@canalN_) May 4, 2026

Niega motivaciones electorales en sus acciones legales

Reggiardo también explicó que con este anuncio busca despejar cualquier interpretación interesada sobre sus recursos legales. El alcade indicó que no permitirá que sus acciones sean leídas como maniobras con fines electorales, y subrayó que actúa por convicción y compromiso con la ciudadanía, no por ambición política.

“No permitiré que se utilice el argumento fácil y recurrente de que estas acciones legales responden a intereses electorales o ambiciones... Existen ciudadanos que entendemos el servicio público como un deber moral y no como un negocio”, expresó.

El burgomaestre limeño cuestionó duramente a las instituciones encargadas de arbitrar el proceso electoral. Asimismo, sostuvo que algunas autoridades han mostrado “inacción, complacencia o incluso cercanías con sectores que buscan perpetuarse en el poder mediante ventajas indebidas”, algo que a su juicio distorsiona la voluntad popular y pone en riesgo la legitimidad del sistema democrático.

Recursos ante el TC y el Poder Judicial

Reggiardo reafirmó que los dos recursos presentados tienen como objetivo defender las garantías constitucionales de los limeños, en especial el derecho a votar en condiciones justas e imparciales. Enfatizó que defender el voto “no es un acto político-electoral, sino un acto de dignidad democrática”.

El alcalde cerró su intervención con un llamado a los peruanos a mantenerse alertas frente a lo que denominó prácticas que manipulan la voluntad popular. Reggiardo reiteró su postura de ejercer hasta el último momento su responsabilidad como representante, incluso si eso implica enfrentar a instituciones con mayor poder político.