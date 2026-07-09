El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) respondió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que no dispone de recursos para financiar las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 y le solicitó que evalúen su solicitud de fondos.

“Frente a las recientes declaraciones de funcionarios del MEF, el RENIEC precisa que cuenta con un presupuesto institucional de S/ 545 millones, de los cuales S/ 511 millones (+96 %) ya se encuentran certificados”, reza su comunicado vía X.

Además, Carmen Velarde, pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al titular del MEF, Rodolfo Acuña, aprobar los recursos necesarios para evitar el desabastecimiento de documentos nacionales de identidad (DNI).

“Con falta de presupuesto, no nos ahogan a nosotros, ahogan a los peruanos”, dijo en Exitosa y cuestionó la falta de respuesta de Arroyo a sus cartas enviadas.