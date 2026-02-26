La bancada de Renovación Popular anunció que no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Denisse Miralles, juramentado por el presidente José María Balcázar.

La posición fue oficializada mediante un comunicado, en el que el grupo parlamentario confirmó que votará en contra cuando el Consejo de Ministros se presente ante el Pleno del Congreso.

En el pronunciamiento, la bancada denunció la existencia de un presunto pacto político para la distribución de ministerios y presupuestos como cuotas de poder. El documento menciona a Alianza para el Progreso, Perú Libre y otras agrupaciones parlamentarias, a las que atribuye acuerdos vinculados a la conformación del nuevo gabinete.

Renovación Popular también informó que evalúa presentar una moción de censura, cuya viabilidad dependerá de los votos necesarios en el Parlamento. Asimismo, señaló que, de prosperar una eventual censura, solicitará que la elección del reemplazo en la Presidencia se realice mediante votación pública, a fin de transparentar la decisión de cada legislador.