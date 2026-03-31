El Poder Judicial del Perú renovó las órdenes de búsqueda y captura contra Vladimir Cerrón, quien permanece en la clandestinidad desde 2023 y suma 901 días como prófugo. La medida mantiene activa su requisitoria a nivel nacional e internacional para lograr su ubicación.

La decisión fue adoptada por el juez de investigación preparatoria Leodán Cristóbal Ayala en el marco del caso de presuntos aportes al partido Perú Libre. Según la resolución, las órdenes anteriores vencían el 29 de marzo, por lo que se dispuso su renovación para evitar que queden sin efecto.

Cerrón es investigado por presuntos delitos vinculados al financiamiento político, además de lavado de activos y presunta organización criminal. En paralelo, su defensa busca revertir las medidas ante el Tribunal Constitucional del Perú, mientras las autoridades sostienen que persiste el riesgo procesal debido a su condición de no habido.