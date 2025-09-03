La congresista Norma Yarrow señaló que, si Rafael López Aliaga renuncia a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia en las Elecciones Generales 2026, el teniente alcalde Renzo Reggiardo asumiría la conducción del municipio capitalino.
“Tenemos la seguridad de que tenemos un teniente alcalde (Renzo Reggiardo) que va a quedarse en Lima, sumamente capaz, trabajando. A Renzo lo conozco hace mucho tiempo, es un hombre que aparte tiene mucha empatía”, expresó Yarrow para RPP.
Luego continuó con: “es un hombre que conoce la Municipalidad, sabe de gestión pública, ha sido congresista y, sobre todo, creo que representa la continuidad de las obras (que Rafael López Aliaga está dejando)”.
La parlamentaria indicó que Renovación Popular desea que López Aliaga sea candidato presidencial, aunque precisó que “es una decisión que él va a tomar. A la larga es una decisión de él”.
