La congresista Norma Yarrow señaló que, si Rafael López Aliaga renuncia a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia en las Elecciones Generales 2026, el teniente alcalde Renzo Reggiardo asumiría la conducción del municipio capitalino.

“Tenemos la seguridad de que tenemos un teniente alcalde (Renzo Reggiardo) que va a quedarse en Lima, sumamente capaz, trabajando. A Renzo lo conozco hace mucho tiempo, es un hombre que aparte tiene mucha empatía”, expresó Yarrow para RPP.

Luego continuó con: “es un hombre que conoce la Municipalidad, sabe de gestión pública, ha sido congresista y, sobre todo, creo que representa la continuidad de las obras (que Rafael López Aliaga está dejando)” .

La parlamentaria indicó que Renovación Popular desea que López Aliaga sea candidato presidencial, aunque precisó que “es una decisión que él va a tomar. A la larga es una decisión de él” .