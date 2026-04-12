La jornada electoral del domingo 12 de abril arrancó con múltiples quejas en distintos puntos de Lima y otras regiones del país, debido a los retrasos en la instalación de mesas de sufragio que afectaron el inicio normal de la votación. Miles de ciudadanos que acudieron temprano a los locales electorales no pudieron ejercer su voto a la hora prevista, lo que generó malestar generalizado entre los electores.

Ante este escenario, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, con un mensaje dirigido directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Señores @ONPE_oficial exijo emitan un Pronunciamiento de inmediato, informando al país cuáles son las mesas no instaladas y cuáles las retrasadas, Lima y el País merecemos saber la verdad!! pic.twitter.com/VI7zxybkuu — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) April 12, 2026

Reggiardo demandó que el organismo electoral rinda cuentas sobre el estado real de las mesas de sufragio en todo el país. El alcalde exigió que los ciudadanos reciban información precisa y oportuna sobre el alcance de los retrasos.

“Señores de la ONPE exijo emitan un pronunciamiento inmediato, informando al país cuáles son las mesas no instaladas y cuáles las retrasadas, Lima y el país merecemos saber la verdad”, escribió el burgomaestre en su perfil.

El reclamo del alcalde se sumó a una serie de pronunciamientos de autoridades y candidatos que durante la mañana exigieron respuestas frente a la desorganización registrada en la distribución del material electoral. Los problemas afectaron especialmente a distritos del sur de Lima Metropolitana, donde los insumos llegaron con horas de retraso a los locales de votación.