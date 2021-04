El representante del partido Perú Libre, Víctor Cabrera, aseguró este viernes que la población de la provincia de Chota, en Cajamarca, “no está en condiciones” de organizar el debate presidencial entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el marco de la segunda vuelta y propuesto para este sábado a la 1 p.m.

“Queremos decirle a los medios de comunicación nacionales que la población chotana no está en condiciones de generar el debate presidencial. La única institución que está en condiciones es el Jurado Nacional de Elecciones. La población no puede estar por encima del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, aseveró que “el debate el día de mañana no se va a dar porque no hay las condiciones necesarias”.

Cabrera señaló que los aspirantes al sillón presidencial deben solicitar los permisos correspondientes para la realización de este evento por respeto a la población de Chota.

“Además, a los candidatos -me refiero a los dos- el generar este espacio de debate es una falta de respeto al pueblo porque nosotros, el pueblo, merecemos respeto y en este caso la señora K debe pedir un permiso y no sea utilizado que mañana estoy en Chota, que reto a Pedro, que no te corras, Pedro. Los chotanos también merecemos un respeto. Somos seres humanos que nos tenemos que expresar nuestras ideas y nuestra posición y no podemos estar usurpando funciones”, sostuvo.

Asimismo, indicó que los representantes del partido Perú Libre y las organización de las rondas campesinas se reunirán para evaluar esta situación y emitir un pronunciamiento al considerar que “no hay garantías necesarias”.

“Nosotros, los representantes del partido político Perú Libre más las organizaciones de las rondas campesinas que a las 10 a.m. nos vamos a reunir, ya ha quedado esta organización de hacer un pronunciamiento a la opinión pública porque no hay las garantías necesarias y no queremos que nuestro pueblo esté manchado de las conductas que todos nos esperamos”, dijo.

