Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, se mostró en total desacuerdo con la veda de encuestas vigente en el periodo electoral y advirtió que esta medida atenta contra los principios básicos de un proceso democrático.

Como se conoce, hasta este domingo 5 de abril las encuestadoras reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podrán difundir sus sondeos sobre intención de voto o simulacro, pero a partir del lunes 6 estará prohibida su publicación.

Al respecto, Luis Benavente indicó que esta medida atenta contra el principio de equidad electoral, pues generaría dos tipos de votantes: informados y desinformados.

“En un país tan informal, donde hay tanta cosa bamba, surgen las encuestas falsas al por mayor. Publican, según tal, la pregunta y el logotipo, y te ponen y eso trasciende”, señaló en Canal N.

Para el analista, la medida carece de sustento y no tiene parangón en el mundo. “La veda de encuestas ayuda a que surjan más encuestas falsificadas, las encuestas truchas, como les dicen (...) En las grandes democracias del mundo, en ningún país prohíben la publicación de encuestas”, declaró.