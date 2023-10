Por algunos días, el Estado tuvo como un alto funcionario al exesposo de la número dos de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), Elena Iparraguirre, de acuerdo con información revelada por el programa “Beto a Saber”.

Se trata de Javier Blas Verástegui Lazo, quien fue nombrado jefe del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), una institución adscrita al Ministerio de la Producción. Sin embargo, no duró mucho en el cargo porque fue retirado tras el escándalo.

Javier Verástegui, expareja de Elena Iparraguirre, fue destituido de Sanipes. Foto: PeruBlotec

DETALLES

El viernes 20 de octubre se publicó la Resolución Suprema N° 019-2023-PRODUCE con la designación de Javier Verástegui como presidente ejecutivo del Sanipes.

El documento tiene en la parte final los nombres de la presidenta Dina Boluarte y Ana María Choquehuanca, ministra de la Producción. Sin embargo, el lunes 23 se anunció la renuncia del exesposo de la terrorista mediante la Resolución Suprema N° 021-2023-PRODUCE. En su lugar fue designada de manera interina Úrsula Desilú León Chempén, actual viceministra del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.

NEGACIÓN

Consultada sobre la designación, la ministra Choquehuanca dijo que la trayectoria y el currículum de Javier Verástegui se revisaron, además, no tenía antecedentes judiciales ni policiales, por lo que inicialmente sí cumplía los requisitos.

“La ley no obliga a que él ponga el nombre de la excónyuge, pone el nombre de la señora con la que está casado hace años”, declaró en RPP.

Choquehuanca indicó que la resolución se publicó el viernes, pero se enteró de la situación después. “La resolución sale el viernes en la tarde. Sábado y domingo no se trabaja. Y lunes me entero que el señor ha sido esposo de la señora Elena Iparraguirre, que ha causado tanto daño en el Perú con el tema del terrorismo”, sostuvo.

Explicó que tras conocer el pasado del reciente nombrado funcionario, se comunicó con él para decirle que no podía quedarse. “El señor estaba tratando de entrar a cumplir sus funciones y lo llamé. Obviamente, él no podía quedarse. No, de ninguna manera. Yo no cometí ningún error, más bien fue una omisión de esa persona”, agregó.