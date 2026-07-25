Ricardo Belmont, excandidato presidencial por el partido Obras, expresó su respaldo a la lista unitaria de oposición presentada para las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados.

El exaspirante destacó el acuerdo alcanzado entre Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras. Además, sostuvo que la unión de estas agrupaciones tiene como finalidad fortalecer la democracia y evitar una concentración de poder.

“No se podía jugar Fujimorismo contra Fujimorismo, porque si no, no habría balance de poderes”, afirmó.

Belmont señaló que las cuatro bancadas reúnen 30 votos y manifestó su confianza en que la candidatura conjunta obtendrá el respaldo necesario durante la elección de las mesas directivas. También indicó que, si se produce un empate, el procedimiento previsto permitirá definir el resultado en una segunda votación.

Asimismo, informó que el bloque ha dialogado con representantes de otras bancadas para buscar consensos antes de la instalación del nuevo Congreso bicameral.