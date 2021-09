Fue elegido miembro del Parlamento por Acción Popular desde el 2020 al 2021. En el 2000 fue designado como secretario del expresidente Valentín Paniagua. Se desempeñó como regidor del distrito de Magdalena en 1993. El excongresista Ricardo Burga recuerda el puñetazo que le dieron a partir de la ola de indignación desatada por los insultos a Avelino Guillén.

¿Qué opinión le merece la agresión verbal contra Avelino Guillén?

Todo esto que ocurre (con Guillén) me genera indignación porque en mi caso no solo felicitaron al fulano ese (que me golpeó). En algunos medios de comunicación prácticamente lo llamaban héroe, sobre todo la izquierda (...). El modus operandi de ellos es el doble discurso. Cuando les toca a ellos son víctimas, son héroes, pero cuando les toca a otros, los agredidos son los villanos.

¿Condena toda agresión?

Repudio cualquier método de agresión verbal o física porque además estamos en un país civilizado y las discrepancias se discuten, se debaten.

¿El trato o preocupación sobre la agresión en su caso fue diferente? ¿Hay indignación selectiva?

Sí, en mi caso fue diferente. Eso no es justo. Aquí la indignación es selectiva.

¿Cómo va su caso con Carlos Ezeta, la persona que lo agredió?

Me enteré de casualidad que el caso fue archivado preliminarmente, pero sé que el procurador del Congreso apeló. Con ello se está diciendo a cualquier autoridad que deba tener cuidado porque cualquiera puede ser agredido mañana y no pasará nada porque la Fiscalía lo está permitiendo. Lo mío fue televisado y tuvo los argumentos para una sanción, pero no para el archivamiento.

¿Tuvo alguna secuela?

Tengo una fractura nasal. Eso fue lo que me ocasionó este chico. Ahora me estoy tratando con un neurólogo y eso no lo quise mencionar porque quise evitar que piensen que me hago la víctima, pero hoy día tengo problemas de vértigo. Cuando volteo a la derecha muy bruscamente se me viene el piso y el techo en el mismo instante: tengo que recostarme o sentarme porque no puedo seguir caminando. Estoy convencido que todo ello fue producto de del golpe. Ante estuve sano.

¿Desde cuándo tiene esos episodios?

Eso me comenzó a dar en enero de este año. Tengo 8 meses con esto y no me pasa.

