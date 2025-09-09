El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que la demanda competencial que presentará esta institución contra el Poder Judicial no pretende generar un enfrentamiento, sino asegurar la transparencia y la previsibilidad de los próximos procesos electorales.

El magistrado explicó que la acción busca que el Tribunal Constitucional (TC) defina si las resoluciones emitidas por el JNE en materia electoral son irrevisables y, en consecuencia, no pueden ser cuestionadas a través de la vía judicial.

“Si queremos elecciones transparentes, creer en el sistema electoral, tenemos que garantizar que sus decisiones son las últimas, que son irrevisables, que tengan la garantía de que están bajo un trabajo independiente, técnico y finalmente basado en principios constitucionales y en el debido proceso, pero no podemos seguir en este debate si es que, de pronto, cualquier decisión (del JNE) puede ser cuestionada”, señaló Burneo en diálogo con RPP.

El titular del máximo organismo electoral advirtió que la decisión del Poder Judicial de ordenar la inscripción del partido Unidad Popular afecta el desarrollo de las Elecciones Generales de 2026, ya que se intenta incluir a una agrupación política en un momento en el que la etapa correspondiente ya había finalizado.

“Y no solamente la etapa para que se inscriban y participen, sino otros cinco o seis hitos electorales posteriores a ese momento”, precisó.

Burneo recordó que en procesos anteriores se presentaron más de 800 acciones de amparo con el mismo objetivo de revertir decisiones del JNE y estimó que, en el marco de los próximos comicios, podrían interponerse más de 3 000 recursos de este tipo, lo que consideró insostenible para la organización electoral.

En ese contexto, insistió en que corresponde al Tribunal Constitucional establecer los alcances de la competencia del JNE y garantizar claridad en torno a la intangibilidad de sus resoluciones.

“El Tribunal Constitucional es el competente en esta materia de definir la competencia y la claridad en torno a este asunto. Esta gestión busca que logremos unos procesos electorales transparentes y que volvamos a fortalecer la confianza en su sistema electoral, pero una de las formas es garantizando la predictibilidad y la majestuosidad de sus decisiones”, subrayó.