En el marco de un retiro espiritual, los estudiantes de la Institución Educativa Nº 80823 “El Indoamericano” del distrito de El Porvenir, en Trujillo, fueron bendecidos a través de una exhortación realizada desde Roma (Italia) por el P. Edgard Rimaycuna Inga, Secretario Personal de S.S. León XIV.

Los jóvenes indoamericanistas se encontraban participando de un Retiro Espiritual organizado por el Equipo de Educación Religiosa, cuando llegó el mensaje virtual del sacerdote, filósofo y teólogo peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga.

“Queridos estudiantes de la I.E. N° 80823 ‘El Indoamericano’ de El Porvenir. Soy P. Edgard Rimaycuna, Secretario Personal del Papa León XIV, y exalumno del profesor Luis Flores Morillas en el Colegio Nacional de “San José” en Chiclayo. Les envío un saludo especial en ocasión del retiro espiritual que han vivido. Que estos días les hayan servido para buscar y encontrar a Jesucristo. Él da sentido a nuestra vida, en él está nuestra alegría y nuestra paz. Sé que es difícil seguirlo en un mundo que vive lejos de Dios, pero vale la pena darlo todo por él. Jesús no hace aburrida nuestra vida, no quiere quitarnos la alegría de vivir; al contrario, le da el verdadero sentido de vivir haciendo el bien, ayudando a los demás, dando la vida por quienes amamos. Esfuércense por imitar a Jesús, ser buenos estudiantes y buenos hijos en casa. Él les cuidará siempre a ustedes y sus familias. Les acompaño con mi oración”, se lee en el saludo.

Los jóvenes estudiantes se mostraron sorprendidos y a la vez emocionados por este mensaje y agradecieron al profesor Luis Flores Morillas, quien desde hace dos años se desempeña como coordinador de Tutoría y Orientación Educativa en esta institución y anteriormente laboró en el Colegio Nacional de “San José” por 23 años ininterrumpidos.