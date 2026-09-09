El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el Pleno del organismo electoral evaluará si los alcaldes elegidos en 2022 que ahora postulan como primeros regidores podrán recibir nuevamente la credencial de alcalde si sus respectivas listas ganan las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El caso es considerado una posible ‘reelección encubierta’.

Durante una actividad oficial en la región Cusco, Burneo informó que el pedido de 14 organizaciones políticas ya fue comunicado a la Presidencia del JNE. La solicitud fue presentada luego de una reunión entre las agrupaciones, en la que se coordinaron los detalles del debate de los candidatos a la Alcaldía de Lima.

El titular del JNE indicó que ya se coordinó con la Secretaría la incorporación de este tema en la agenda del Pleno. No obstante, aclaró que aún no existe una fecha definida para su debate, debido a que ello dependerá de la programación que establezca el organismo electoral.

“En el contexto de la preparación del debate en Lima Metropolitana es que se ha hecho una moción que nos han dado a conocer oficialmente a través de la Dirección Nacional de Educación, sobre la inquietud de 14 organizaciones políticas respecto de que el Pleno decida en torno a esta pregunta. Lo que puedo yo decirles es que se ha puesto en conocimiento de la Presidencia del Jurado esto y ya hemos, con Secretaría, establecido, de acuerdo con nuestra agenda, poder poner en debate este tema”, sostuvo a la consulta de RPP.

“No nos amarran los plazos porque no tenemos ese corset, pero sí consideramos que es un tema que se tiene que poner en debate en el Pleno, y así se va a hacer. El cuándo lo debatimos, eso lo vamos a establecer en función de nuestra agenda”, añadió.

Burneo recordó que el JNE ya se ha pronunciado en distintos casos y ha establecido que no existe impedimento para que un alcalde en ejercicio postule como primer regidor. Sin embargo, precisó que el Pleno todavía no ha definido si, en caso de que la lista resulte ganadora, el candidato podrá recibir nuevamente la credencial de alcalde.

“Lo que nosotros hemos decidido en Pleno, en mayoría, en el Pleno, no Roberto Burneo, el Pleno, es que no está prohibido que un alcalde en ejercicio participe como primer regidor”, señaló.

Roberto Burneo indicó que actualmente 153 alcaldes a nivel nacional postulan como primeros regidores, aunque aclaró que no todos estos casos han sido apelados ante el Pleno. En ese sentido, explicó que la decisión sobre una eventual entrega de la credencial de alcalde no depende de una sola autoridad, sino de los cinco integrantes que conforman el Pleno del organismo electoral.