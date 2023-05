El congresista Roberto Chiabra habría usado su despacho del Congreso para realizar reuniones y actividades de su movimiento político Unión y Paz, además de disponer el tiempo de sus asesores para dicho fin pese a que reciben un sueldo para el apoyo de actividades e iniciativas legislativas del parlamentario.

Así lo denunció Mariana Benavente, exsecretaria de juventudes de la citada agrupación, quien señaló que los trabajadores del legislador “ejercían actividad partidaria durante horario laboral”

“La primera reunión se dio en el despacho del Congreso y fuimos seis miembros de juventudes, al respecto pregunté si no era irregular y dijeron que no, porque no íbamos a estar con el polo (de la agrupación). Los asesores estaban en las reuniones partidarias”, señaló Benavente en diálogo con Correo.

Además de ello, la exdirigente de la agrupación Unión y Paz, manifestó que una de las personas del entorno del legislador es Renzo Pitot Siancas, quien se encuentra prófugo de la justicia y pesa en su contra una orden de captura por los delitos de colusión y falsificación de documentos. Este personaje sería el hijo de Richard Pitot, asesor principal de Chiabra en el Parlamento.

“Él manejaba las redes sociales del congresista Chiabra y su partido (...) tengo temor de que Pitot pueda hacerme algo o tome represalias contra mí, porque he sido chantajeada. Por ello, voy a pedir garantías por mi vida”, destacó.

Benavente, a través de sus redes sociales, detalló que Pitot es la persona detrás de las cuentas de Tik Tok hasta Instagram de Roberto Chiabra, pero se hace llamar “Paulo”, ya que ese fue el nombre que le indicó cuando se contactó por primera vez con ellos por redes sociales.

Correo intentó contactarse con Chiabra para conocer su descargo pero no obtuvimos respuesta.

TE PUEDE INTERESAR