El congresista Roberto Chiabra señaló que Rosa Gutiérrez, expresidenta ejecutiva de EsSalud y extitular del Minsa, debería presentarse ante el Ministerio Público para presentar las pruebas sobre presuntos actos de corrupción en el Seguro Social y que involucraría a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Creo que si tiene todas las pruebas, las debe presentar ante la Fiscalía de la Nación y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, debería aclarar esto antes del 28 de julio”, manifestó el parlamentario.

A juicio de Chiabra, debería existir un arrepentimiento de la persona que nombró a Gutiérrez, en referencia a la presidente Boluarte, en un cargo tan importante como EsSalud y el Minsa sin conocerla bien.

A su turno, su colega Martha Moyano (Fuerza Popular) dijo que fue decisión del Poder Ejecutivo nombrar a una persona tan cuestionada en un nuevo cargo y que, lamentablemente, el Gobierno no escuchó al Congreso que estuvo a punto de censurar a Gutiérrez como ministra, por su mal manejo para enfrentar al dengue.

“Ella ahora está declarando algunas cosas que no he visto, supuestamente actos de corrupción , pero creo que cuando hay uno tiene que decirlo, debió hacerlo antes y no recién ahora fuera del cargo”, señaló la fujimorista.

Luego, acotó que también es importante escuchar a la otra parte a fin de conocer lo que verdaderamente sucedió.

