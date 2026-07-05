El excandidato presidencial y líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ofreció una conferencia de prensa este domingo 5 de julio en el Cercado de Lima, donde hizo un llamado a la unidad de las fuerzas democráticas, los movimientos populares, las organizaciones de izquierda y los pueblos originarios, frente a la coyuntura nacional.

Durante su intervención, Sánchez anunció la conformación del denominado “Frente Patriótico Democrático y Popular”, al que calificó como un instrumento del pueblo y de las fuerzas democráticas.

“Hoy domingo, de la mano del pueblo que ha teñido de verde esperanza la gran mayoría del territorio del Perú, impulsamos la conformación del Frente (...). Gracias, pueblo, por la inmensa responsabilidad de refundar la República y dar voz a los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos y los pueblos del Perú de Mariátegui, Arguedas, sí, de los hijos de Túpac Amaru y Micaela Bastidas”, escribió Sánchez en red social, luego de la conferencia de prensa.

El líder de Juntos por el Perú sostuvo que la organización enfrenta el actual escenario político con “valentía, organización, mística, amor, lucha y sacrificio”, y remarcó que la fortaleza de su proyecto radica en el respaldo ciudadano.

Sánchez también rindió homenaje a los ciudadanos fallecidos durante las protestas en el sur del país, a quienes calificó como mártires de la lucha por la democracia y la justicia, y afirmó que su memoria es un compromiso para las fuerzas populares.

Asimismo, planteó como parte de su agenda recuperar la democracia, derogar las que denominó “leyes procrimen” y lograr la libertad de Pedro Castillo.

El dirigente adelantó que en los próximos días se conocerán mayores detalles sobre la conformación de una “hegemonía democrática” y un frente parlamentario, con miras a impulsar el derecho al referéndum.

CIDH

Por otro lado, Sánchez ratificó que Juntos por el Perú continuará con la medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar el proceso electoral 2026, en el que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, fue proclamada presidenta electa del Perú.