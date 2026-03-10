El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quiere ser el próximo Pedro Castillo.

En un intento por pasar a una segunda vuelta, sigue los pasos de campaña del exmandatario hoy preso en el penal de Barbadillo.

El también congresista no solo usa sombrero, se sube a caballos, lleva a familiares de Castillo Terrones en su lista al Congreso, sino que incluso ha denominado “ruta castillista” al recorrido que tiene por las regiones del Perú.

Congresista y candidato a la presidencia Roberto Sánchez se pasea en caballo en caravana. Foto: Roberto Sánchez.

PRESENCIA

En las redes sociales del candidato presidencial la presencia de la figura de Pedro Castillo es constante.

El 26 de febrero publicó en video de la presentación de Castillo durante una audiencia judicial en la que el exmandatario aprovechó para referirse a la candidatura de Sánchez: “Estas cosas hay que corregirlas, cuando el señor Roberto Sánchez sea presidente a partir del 28 de julio, porque el Perú está latente y será consecuente”.

El video fue acompañado de una canción musical bajo el lema “una nueva Constitución”.

Los banners que utiliza para anunciar sus recorridos siempre están acompañados de la foto de Castillo.

Otro dato que no puede pasar desapercibido es que Sánchez no pierde oportunidad para mostrar el sombrero, el mismo que asegura le fue entregado de manos de Castillo.

Congresista Roberto Sánchez aspira a llegar al sillón de Pizarro. (Foto: Canal N)

ENTORNO

Por otro lado, Roberto Sánchez tiene entre sus candidatos a familiares del expresidente Castillo y a su entorno defensor.

José Mercedes Castillo Terrones tiene el número 1 de la lista al Senado por distrito único electoral.

El hermano mayor de Castillo acompaña a Sánchez en sus visitas a regiones y lejos de exponer sus propuestas como candidato al Senado, se refiere constantemente al “encierro injusto”.

Lo mismo sucede con Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, pero quien se presenta como su hija.

En una reciente actividad en Puno cuestionó que no puede hablar con su familia desde hace tres años.

Entre los defensores de Castillo Terrones están los exministros Anahí Durand, Hernando Cevallos e Iber Maraví, los tres mencionados también aparecen en actividades de Sánchez.