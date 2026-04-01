Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respondió a una pregunta ciudadana sobre cómo garantizar que las decisiones públicas se basen en evidencia científica.

La consulta fue formulada por la ciudadana de la región La Libertad, distrito de Trujillo, quien preguntó sobre mecanismos obligatorios para asegurar que las políticas públicas respondan a criterios técnicos y científicos.

“¿Qué mecanismos obligatorios implementará su gobierno para asegurar que las decisiones públicas se basen en una evidencia científica y cómo garantizará su cumplimiento frente a intereses políticos?”.

Sánchez plantea crear un centro estatal de planeamiento basado en datos

En su respuesta, el candidato señaló que una de sus principales propuestas será fortalecer el uso de evidencia técnica dentro del aparato estatal.

“Es muy importante que se fortalezca a nivel del Estado y las políticas de Estado un gran centro de planeamiento que busque las evidencias, la data, el impacto en todas las políticas”.

Asimismo, cuestionó el modelo actual del sistema educativo, al considerar que ha sido afectado por decisiones económicas tomadas durante décadas.

“La educación hoy se encuentra así como está porque este régimen de más de 30 años de mercantilización la ha convertido en una vil mercancía”.

El candidato sostuvo que las decisiones económicas influyen directamente en el acceso y calidad de los servicios públicos.

“¿Cómo vamos a democratizar la educación si primero no democratizamos su régimen económico?”.

Propone auditoría social y evaluación de impacto en políticas públicas

Durante su intervención, Sánchez planteó que el uso de evidencia científica debe estar acompañado de mecanismos de control y supervisión ciudadana.

“Un centro de planeamiento, evaluación de impacto, auditoría social de todo el régimen económico, el tratado libre comercio y las concesiones”.

Asimismo, señaló que estas medidas permitirían fortalecer el desarrollo educativo y social del país.

“Eso es trabajar con evidencias”.