El presidente de la Comisión de Selección de miembros del Tribunal Constitucional (TC) del Congreso de la República, Rolando Ruiz Pinedo, señaló que si este Parlamento no elige a los miembros del TC se estaría prolongando “la informalidad en el país”, pues varios de sus actuales integrantes tienen su mandato vencido.

En diálogo con RPP, el legislador indicó que su grupo de trabajo ha realizado una labor exhaustiva en la que han participado tanto instituciones como la sociedad civil. Afirmó que quienes se oponen a la metodología empleada “no les gusta la meritocracia”.

MIRA ESTO | Pugna en el Tribunal Constitucional por la elección de nuevos magistrados

“La comisión ha terminado su trabajo, se ha dado el informe final a la mesa directiva, es decir al Pleno, la Junta de Portavoces se ha reunido y se ha determinado que el 7 de julio se haga el balotaje para que se elija a los 6 miembros del TC. Lo mínimo que debe hacer este congreso es resolver el tema del TC, por eso se ha calendarizado, esto debió hacer en el mes de enero”, manifestó.

“Esta nueva metodología de elección de miembros del TC lógicamente que ha pisado algunos cayos, a muchos de los peruanos no les gusta la meritocracia, hay problemas en la educación. Lo que queremos es orientar al país hacia la formalidad de sus instituciones. Varias instituciones del Estado están permaneciendo de manera informal como el JNE, y el TC que tiene miembros con el mandato vencidos por más de dos años. Eso lleva a una informalidad peligrosa, si no la fortalecemos eso será un problema más tarde. El congreso tiene la prerrogativa de elegir al Tribunal. No elegir al Tribunal prolongaría la informalidad en el país y eso es peligros para el Estado”, agregó.

Detalló que han hecho “cruces de información” con las autoridades de justicia, pero que en algunos casos no se ha podido no se ha podido acceder a mayores detalles debido a que las investigaciones tienen carácter reservado.

MIRA ESTO | Elegirán a miembros del Tribunal Constitucional el 7 y 8 de julio

“La comisión no ha hecho el filtro necesario, se hicieron todos los filtros posibles, lo que pasa es que la fiscalía tiene sus modos, no podemos entrar más adentro cuando la investigación es de forma reservada. En ese orden de cosas hay un trabajo serio y transparente”, aseveró.

Como se recuerda, el pleno del Congreso tendrá una sesión para debatir y elegir a los nuevos integrantes del TC los días miércoles 7 y jueves 8 de julio.

El orden de mérito de la selección de candidatos al TC está encabezado por Fernando Calle Hayen, seguido por Aarón Oyarce Yuzzell, Carlos Hakansson, Freddy Hernández, Francisco Morales Saravia, Helder Domínguez Haro, María del Pilar Tello Leyva, José Gálvez Montero, Vicente Walde Jáuregui, y David Velasco Pérez Velasco.

El cuadro de mérito sigue con los postulantes Jorge Luis Rioja Vallejos, Oscar Renato Ramón Díaz, Miguel Torres Méndez, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse y Jacinto Julio Rodríguez.