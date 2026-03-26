Durante el tercer día del debate presidencial, el candidato Ronald Atencio, representante de la alianza Venceremos, lanzó cuestionamientos directos contra la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, durante su intervención en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

El pronunciamiento ocurrió en el inicio de su exposición, cuando el postulante se dirigía al público para presentar su diagnóstico sobre la inseguridad en el país.

Atencio menciona a Keiko Fujimori durante su intervención inicial

Durante su minuto de presentación, Ronald Atencio afirmó que la inseguridad en el país está vinculada a lo que calificó como un sistema criminal.

“Tenemos un sistema criminal, un sistema que está representado por organizaciones criminales en nuestro país”, expresó al iniciar su intervención.

En ese contexto, mencionó directamente a la candidata de Fuerza Popular.

“Basta solamente mirar a la derecha y saber que la señora Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales en el país”, afirmó durante su participación.

El candidato añadió que, según su postura, la problemática de criminalidad involucra a distintos actores en el país.

“Pero no son las únicas organizaciones criminales que tiene nuestra patria”, señaló durante ese segmento.

Declaración se dio en el bloque sobre seguridad ciudadana

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del bloque dedicado a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, que abrió la jornada del tercer día del debate presidencial.

Este bloque incluyó la participación de Ronald Atencio junto a los candidatos Paul Jaimes, del partido Progresemos, y Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú, quienes abordaron propuestas relacionadas con el combate al crimen organizado y la inseguridad.