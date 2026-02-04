Ronald Atencio, candidato presidencial de la Alianza Venceremos, se sumó a la ola de aspirantes al sillón de Pizarro que proponen el uso de reservas internacionales, iniciativas que ya han planteado Alfonso López Chau de Ahora Nación y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, a pesar de que eso podría afectar la estabilidad económica del país.

Candidato Ronald Atencio en la ciudad de Arequipa. Foto: Álvaro Figueroa/GEC

DETALLES

Ronald Atencio ofreció una conferencia para analizar la coyuntura y presentar sus principales propuestas de gobierno.

En el evento, estuvo acompañado de Antauro Humala, sentenciado por el secuestro y asesinato de cuatro policías, así como representantes de partidos de izquierda.

Durante su intervención, Atencio relató que cuando conversaba con “un liberal” le preguntó por qué no se ponía parte de las reservas en oro.

“¿Por qué no se discute? Hay temas que en el Perú pareciera que no pueden discutirse”, cuestionó.

En la misma línea, dijo que al ser consultado sobre cuánto de las reservas se utilizarían, respondió que eso deberá debatirse, pero el tema “no puede quedar fuera del debate”.

“Si tenemos 95 mil millones de dólares en reservas internacionales, no se pues, 5 mil, 10 mil, 15 mil o 20 mil, discutamos el monto, porque el oro no deja de subir y el dólar no está bajando”, agregó.

Antauro Humala acompañó a Ronald Atencio en una actividad. (Foto: Facebook Antauro Humala)

CRÍTICA

En otro momento, Atencio se refirió al candidato López Chau como un “trapecista de la política”.

“Porque está a la derecha, a veces al centro y de rato con algunas figuritas que pone quiere camuflarse”, afirmó.

Llamó la atención que en dicha actividad estuvo presente Humala Tasso, quienes unos días antes respaldo la candidatura presidencial de Roberto Sánchez.

“El nacionalismo es un ente convocante. La posición ha sido apoyar a los sectores de izquierda. Ese gobernante que puede ser cualquier, incluido Ronald”, dijo.