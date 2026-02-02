En marzo de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) canceló oficialmente la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), fundado por Antauro Humala. Sin embargo, el condenado por el Andahuaylazo encontró un espacio que le permite seguir impulsando su proyecto político.

Y es que la semana pasada, Humala Tasso estuvo en Piura acompañando a Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, en una actividad proselitista y no era un invitado más.

Roberto Sánchez junto a Antauro Humala en una actividad en Piura. (Foto: Facebook Roberto Sánchez)

DETALLES

El 25 de enero, el congresista Sánchez llegó a la región de Piura como parte de su recorrido por el país en medio de la campaña de las Elecciones Generales 2026.

Durante el habitual recorrido que realizan los candidatos en camionetas acompañados por una caravana de sus militantes, Sánchez no estuvo solo, pues en el vehículo lo acompañó Antauro Humala.

Más tarde, participaron en una conferencia de prensa en la que Antauro dijo sentirse “honrado” de poder empujar el carro por la opción más democrática.

“Creo que el futuro del Perú se va a definir en primera vuelta”, afirmó.

Detrás de él, Sánchez y otros dirigentes, se observó un banner en el que no solo aparece una foto del candidato presidencial, sino también las imágenes de Antauro Humala y Pedro Castillo, este último preso en el penal de Barbadillo.

Roberto Sánchez se acercó a Antauro Humala durante el 2025 para formar una coalición (Foto: Facebook Antauro Humala)

ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales, José Tello, Humala no tiene impedimento para participar en actividades políticas, tampoco hay una infracción contra Sánchez por invitarlo a sus eventos. Sin embargo, consideró que el candidato presidencial juega con fuego, pues como se recuerda, el partido de Antauro fue anulado por sus radicales discursos.

“Si tiene un discurso antidemocrático en alguno de sus eventos, el JNE podría determinar si Juntos por el Perú avala ese discurso”, indicó.

En diálogo con Correo, el exministro de Justicia consideró que se puede hablar de propaganda electoral indebida cuando un partido coloca imágenes de personas que no pueden participar en el proceso, como el caso de Pedro Castillo.