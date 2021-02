La abogada Rosa Heredia busca llegar al Congreso de la República con el número 20 de la lista del Partido Nacionalista, el mismo que postula a la presidencia del Perú a Ollanta Humala. En esta ocasión, debatió con Adriana Tudela, número 5 de Avanza País, en Tribunal Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril del 2021.

¿Por qué quiere ser congresista?

“En estos momentos estamos pasando una crisis tremenda en nuestro país. Es momento de que personas con experiencia y preparadas se pongan al servicio del Perú. Es necesario que el ciudadano de a pie sienta que las instituciones están para servirles y no aprovecharse de ellos”, manifestó.

¿Que plantea para combatir al COVID-19 y mejorar el sistema de salud público?

Lo que propone la postulante al Congreso es crear un centro de fabricación de vacunas en Perú para no depender de otro país. Para esto se formarán convenios con Cuba y Francia.

“Vamos a descentralizar la salud de los hospitales hacia las postas, centro de atención primarias. También vamos a crear un centro de investigación médica de vacunas, porque, como lo ha manifestado el presidente Humala, habían convenios con Cuba y Francia para elaborar vacunas acá. Ya no tenemos que depender de algún Estado que quiera vendernos, si es que podemos implementar ese centro de fabricación”, indicó.

¿Están de acuerdo con que los fondos de la AFP pasen a manos del Estado?

“No estamos de acuerdo con que los fondos de las personas que ya han aportado pasen a ser manejados por el Estado. Lo que sí tiene que haber es la opción de los dos sistemas. El que quieren seguir con la AFP y el que quiera seguir con fondo público, pues que siga. Acá mucho de habla de la libertad del consumidor, de escoger una serie de proveedores, pero cuandos se habla para que al consumidor se le dé el derecho de escoger entre el Estado o un privado, se les cierra esa posibilidad, como si el proveedor no pudiera saber elegir”, expresó Rosa Heredia.

¿En caso de comprobarse la acusación contra Ollanta Humana y Nadine Heredia, también será incluidos en la cláusula anticorrupción que propone?

“No están siendo investigados por actos de corrupción, están siendo investigados, como a muchos candidatos, por el tema de lavado de activos. En el caso del presidente Humala, la investigación ya tiene más de cinco años y hasta ahora estamos en control de acusación, no hay pruebas, no hay loncheras, no hay ruta del dinero”, indicó.

