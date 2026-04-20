El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó como “hecho muy grave” la decisión del presidente José María Balcázar de suspender la compra de aviones F-16 Block 70 al gobierno de Estados Unidos. En declaraciones a la prensa, el parlamentario alertó que este incumplimiento de un compromiso formal podría generar consecuencias graves para la nación y desatar una crisis de gobierno.

Rospigliosi se refirió al impacto que la postergación tiene en las relaciones bilaterales con Washington, principal aliado militar y comercial del Perú. El legislador de Fuerza Popular enfatizó que la decisión compromete la credibilidad internacional del Estado peruano ante uno de sus socios estratégicos más importantes.

“Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno”, expresó.

El congresista recordó sus ad recordó haber advertido sobre posibles consecuencias negativas tras la destitución de José Jerí y la asunción de Balcázar en el cargo.

“Esto es consecuencia de lo que ya habíamos advertido cuando de manera absurda se destituyó al señor José Jerí para traernos lo que tenemos ahora y ahora estamos viviendo algunas de las consecuencias de estos hechos negativos”, indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las posibles consecuencias de poner en pausa la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. Señaló que el incumplimiento de este compromiso podría generar efectos negativos para el Perú.



📻… pic.twitter.com/X1vjXMYuwF — Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

El expresidente José Jerí también cuestionó la medida tomada por su sucesor. El exmandatario lamentó que la suspensión se anunciara precisamente el día programado para la firma simbólica del contrato de adquisición de las aeronaves.

Rospigliosi describió la decisión del Ejecutivo como una postura contraria a los intereses nacionales de Perú. El presidente del Congreso argumentó que compromete tanto las capacidades de defensa como las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La postergación del contrato con Lockheed Martin genera interrogantes sobre la modernización de la Fuerza Aérea Peruana. La decisión tomada durante la etapa final del proceso contractual continua generando críticas desde diferentes bandos políticos.