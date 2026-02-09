El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, cuestionó duramente la condena de 20 años de prisión impuesta al coronel del Ejército en retiro Roberto Villar Chamorro, calificándola de injusta y denunciando una persecución judicial contra militares que combatieron el terrorismo.

En declaraciones a la prensa, Rospigliosi señaló que la sentencia se sustenta únicamente en el testimonio de una persona que ni siquiera se presentó al juicio.

“Hay un testigo que no se ha presentado al juicio y que dice que el coronel Villar, en ese entonces capitán de una patrulla que luchaba contra el terrorismo y el narcotráfico en el Alto Huallaga, estaba ahí. Un testigo que no se ha presentado en el juicio. Entonces, es absolutamente increíble la persecución tenaz que hay de algunos sectores del sistema judicial contra militares y policías que derrotaron al terrorismo. Esto ocurrió en 1994”, subrayó.

Proceso sin pruebas ni testigos

El legislador consideró “increíble” que el proceso judicial se haya desarrollado sin ningún testigo presencial ni evidencia material, mientras que los verdaderos responsables de los asesinatos podrían haber sido narcoterroristas.

“Y siempre la culpa se la echan injustamente a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional. Hay que denunciar este caso y hay que sancionar. Espero que eso ocurra con las autoridades de la Junta Nacional de Justicia y del Poder Judicial a esta sala prevaricadora que se niega a aplicar la Ley 32107 y que sin prueba alguna acusa a militares y policías”, expresó

Pedido de sanciones a magistrados

Rospigliosi exigió que la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial sancionen a los magistrados responsables de la sentencia, a quienes acusó de negarse a aplicar la Ley 32107 que protege a militares que participaron en la lucha antisubversiva.

El presidente encargado del Congreso también lamentó que “siempre que se abre una fosa común donde hay muertos que probablemente han sido asesinados por los narcoterroristas, le echan la culpa a los militares. Es totalmente injusto”.