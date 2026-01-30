Tras cuatro meses desde su captura en Paraguay, Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, llegó al Perú. El criminal fue extraditado y ya se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, en un pabellón de máxima seguridad mientras avanza su proceso judicial.

En ese contexto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, elogió públicamente el trabajo de la Policía Nacional del Perú por lograr la captura y repatriación del peligroso criminal. En declaraciones a la prensa, el parlamentario de Fuerza Popular subrayó que este resultado demuestra la efectividad policial.

“Eso muestra que la policía está haciendo su trabajo y que finalmente nadie puede escapar de la sanción que merece”, afirmó Rospigliosi.

Críticas al sistema penitenciario

Sin embargo, el congresista aprovechó para cuestionar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la falta de infraestructura carcelaria adecuada para reos de alta peligrosidad. Recordó que inicialmente se anunció Challapalca como destino, pero finalmente se optó por la Base Naval ante las limitaciones penitenciarias.

“Pero como no hay cárceles lo suficientemente seguras, llevan a ciertos presos terroristas o delincuentes comunes. Esperemos que tengamos muy pronto un gobierno que construya cárceles realmente de alta seguridad donde los presos no tengan esas gollerías que tienen ahora”, criticó.

El legislador de Fuerza Popular, también lamentó las precarias condiciones laborales de los efectivos policiales, muchos de los cuales carecen de chalecos antibalas. Exigió al Ejecutivo resolver los problemas recurrentes en licitaciones públicas para adquirir equipamiento de calidad.

“Hay una falta de gestión tremenda y constantemente las licitaciones se caen. Lamentablemente, muchas veces no se adquiere el material de la calidad que se necesita, pero espero que esas cosas mejoren”, puntualizó el titular del Poder Legislativo.

La llegada de ‘El Monstruo’, líder de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’ sindicada de extorsión, secuestro y sicariato, generó reacciones encontradas pero unánime reconocimiento al trabajo policial que lo trajo de vuelta para enfrentar la justicia peruana.