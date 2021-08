La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) conversó con Correo y lamentó que se haya viralizado un video que muestra a una persona bailando en la barra de un bar confundiendo a la población como si fuera ella.

Como se recuerda, el fin de semana, la parlamentaria participó en una reunión social donde celebró su cumpleaños, pese a estar prohibido por la emergencia nacional.

“El día de hoy se ha venido viralizando el siguiente video que muestra a una persona que no soy yo. Ante esto me siento totalmente indignada, ya que algunas personas, que se esconden en el anonimato, no les interesa mi honorabilidad ni el daño a mi familia. Se está ejecutando un bullying cibernético en mi agravio”, sostuvo a través de un video a este medio.

Rosselli Amuruz: “Se está ejecutando un bullying cibernético en mi agravio”

Asimismo, señaló que viene siendo víctima de una difamación, que sospechosamente se encuentra asociada a la moción que presentó para pedir al presidente de la República, Pedro Castillo, no nombrar a ministros que estén comprometidos con el narcotráfico y el terrorismo.

“Quiero decirles que no me callarán ni a mí, ni a todos los jóvenes en esta lucha frontal. Además, quiero recalcar que la reunión a la cual asistí por el día de mi cumpleaños fue un ambiente abierto, en la terraza de un restaurante dentro de un hotel, donde el local se aseguró de cumplir con todas las medidas de bioseguridad y donde el aforo no llegó ni al 40%”, alegó Amuruz.

Finalmente, sostuvo que, si ha herido la susceptibilidad de alguien “pido las disculpas del caso”.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Contraloría detecta falsa declaración en registro de visitas a Palacio de Gobierno