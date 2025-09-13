En el Congreso continúa la recolección de firmas para presentar una nueva moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, luego de la difusión de audios que lo vinculan con presunto tráfico de influencias.

La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, precisó que faltan nueve firmas para completar el documento.

“Esperamos que se concrete, porque nos ratificamos de manera conjunta en que Santiváñez no puede seguir al frente de una cartera ministerial”, expresó en Canal N.

La moción fue impulsada por la parlamentaria Susel Paredes y cuenta con el respaldo de legisladores de distintas bancadas, incluida la izquierda y algunos miembros de Renovación Popular.

El texto señala que el ministro ha perdido las condiciones de idoneidad y advierte que su permanencia supone un “grave riesgo para la administración de justicia”.