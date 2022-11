La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) señaló que no se encuentra de acuerdo con la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, ni con el cierre del Congreso de la República, dirigido por José Williams, y que lo mejor para el país es que exista diálogo.

“Yo no estoy de acuerdo ni con la vacancia ni con el cierre del Congreso, creo que cualquiera de esos procedimientos tiene que responder a marcos constitucionales estrictamente establecidos, no pueden responder a interpretaciones, no podemos forzar aplicación de mecanismos que no van a ayudar a la población”, sostuvo la parlamentaria en diálogo con Correo.

Respecto a la posibilidad de vacar a Castillo, Luque dijo que su bancada mantiene la posición de que exista un diálogo democrático entre el Legislativo y el Ejecutivo, que espera se realice lo más pronto posible.

“Creo que la salida de insistir que un poder se vaya o el otro, solo va a generar que la crisis se ahonde y al final vamos a tener que irnos todos. Así que, más bien, creo que necesitamos dialogar, colocar en el centro las reales necesidades de la población y dejar de tener actitudes obstruccionistas que no ayuden a la mejora de la democracia”, sostuvo.

Sobre la presencia de Aníbal Torres como asesor de Chávez, Luque señaló que “lo rea es que hay un nuevo gabinete” y quien lo lidera es Betsy Chávez a quien se debe “exigirle que diga cuales son las bases de esa designación”.

