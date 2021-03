Sachi Fujimori, hermana de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que le encantaría que su hermano Kenji participe en la campaña, de cara a las Elecciones 2021.

“Como otra fujimorista más estoy acá, sumando a la campaña. Me encantaría (que participe en la campaña). Vamos a ver (si hablamos con él)”, dijo en declaraciones a los periodistas desde Chiclayo.

Cabe indicar que Kenji Fujimori se encuentra distanciado de Keiko Fujimori tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y la anulación del indulto del exmandatario Alberto Fujimori.

Sachi Fujimori. (Foto: Facebook)

Además, el 1 de diciembre del 2020 el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso el inicio del juicio oral contra Kenji Fujimori y los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, por el presunto delito de tráfico de influencias en las negociaciones para los votos en contra de la vacancia de PPK.

Al respecto, la propia Keiko Fujimori señaló al diario El Comercio que la relación con Kenji es “distante” y que su hermano no la invitó ni a ella ni a sus hermanos sobre su padre. Tampoco les avisó a sus padres.

“Nuestra relación es distante, sí, es verdad, pero en el caso de la boda de mi hermano [Kenji Fujimori] lamentablemente no invitó a ninguno de mis hermanos ni les avisó a mis padres”, expresó.

“Me imagino que, por la pandemia, él lo quiso hacer de manera muy discreta, su reserva en realidad fue con toda la familia y no solo conmigo. No [lo he felicitado], yo espero encontrar el espacio con él, más adelante cuando él lo estime conveniente”, añadió.

