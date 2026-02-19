El secretario regional de Perú Libre en Arequipa, Hans Godoy, se pronunció tras la elección de José María Balcázar como presidente interino del Perú y señaló que se trata de una derrota para Fuerza Popular y Renovación Popular.

Godoy sostuvo que la designación de José María Balcázar, quien es invitado de Perú Libre, representa según su posición, una derrota para las fuerzas que dominarían el Congreso y el Ejecutivo. Señaló que la bancada de Fuerza Popular, junto a sus aliados, impulsó la candidatura de María del Carmen Alva, a quien calificó como representante de “lo peor del Congreso”.

“El triunfo de Balcázar marca un quiebre y una derrota para Fuerza Popular y Renovación Popular, que defendieron incansablemente al expresidente José Jerí. Cuando ya no pudieron sostenerlo, intentaron nuevamente tomar el poder Ejecutivo, pero esta vez perdieron”, manifestó.

El dirigente consideró que este resultado es una antesala de lo que podría ocurrir el 12 de abril en las próximas elecciones generales. Indicó que para Perú Libre se trata de una reivindicación simbólica, al recordar que su partido ganó las elecciones anteriores y que, según afirmó, no se pudo cumplir el programa político debido a la salida de Pedro Castillo.

En su opinión, aunque José María Balcázar no es militante de Perú Libre, sino un invitado, espera que el nuevo mandatario escuche las propuestas del partido. Asimismo, señaló que esperan que el presidente interino priorice la atención de servicios básicos como la titulación de predios y el acceso a agua y energía eléctrica, aunque advirtió que la actual composición del Congreso podría obstaculizar su gestión.

PEDIRÁN INDULTO PARA “PRESOS POLÍTICOS”

Asimismo, el secretario regional anunció que en su momento, cuando tengan las sentencias, solicitarán el indulto para las personas que consideran presos políticos, entre ellos Walter Aduviri, Gregorio Santos y Pedro Castillo. También mencionó la posibilidad de pedir el perdón para detenidos y condenados por las protestas contra la expresidenta Dina Boluarte.

El dirigente regional rechazó las críticas que califican al nuevo presidente como “comunista” o representante de la “izquierda extrema”. Aseguró que no existe riesgo de que el país “se vaya a la quiebra” y afirmó que Vladimir Cerrón no dirigirá la gestión del nuevo mandatario, por encontrarse en la clandestinidad.

