José María Balcázar indicó que su gobierno no intervendrá en el proceso electoral y que buscará evitar cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad de los comicios.

Durante sus declaraciones a la prensa, fue consultado sobre un posible salvoconducto para Betssy Chávez y dijo que no se lo dará.

El mandatario precisó que convocará a líderes políticos, bancadas parlamentarias, oficinas políticas e iglesias, aunque aún no se ha contactado con nadie. Subrayó que escuchará todas las opiniones y fomentará el diálogo en esta nueva etapa.

Balcázar también anunció que evaluará la continuidad de los ministros y aseguró que mantendrá la estabilidad económica.

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que esta semana convocará a una rueda de diálogo con los partidos políticos para garantizar elecciones transparentes y ordenadas



— Canal N (@canalN_) February 19, 2026