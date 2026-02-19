José María Balcázar indicó que su gobierno no intervendrá en el proceso electoral y que buscará evitar cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad de los comicios.
Durante sus declaraciones a la prensa, fue consultado sobre un posible salvoconducto para Betssy Chávez y dijo que no se lo dará.
El mandatario precisó que convocará a líderes políticos, bancadas parlamentarias, oficinas políticas e iglesias, aunque aún no se ha contactado con nadie. Subrayó que escuchará todas las opiniones y fomentará el diálogo en esta nueva etapa.
Balcázar también anunció que evaluará la continuidad de los ministros y aseguró que mantendrá la estabilidad económica.
