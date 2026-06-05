La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pondrá en marcha este viernes el despliegue del material que será utilizado durante la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 7 de junio. La distribución estará dirigida a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, donde miles de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado.

El organismo electoral señaló que ha reforzado las acciones logísticas con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada. Estas medidas se adoptan luego de los inconvenientes registrados durante la primera vuelta electoral, cuando algunos locales de votación recibieron el material fuera del plazo previsto.





¿A qué hora inicia el despliegue?

El traslado de los implementos electorales iniciará a las 10:00 de la noche desde el almacén de la ONPE ubicado en el distrito de Lurín. Para esta tarea se ha previsto la participación de 217 unidades de transporte que se dirigirán a distintos puntos de Lima y Callao.

La entidad electoral proyecta completar la totalidad de las entregas durante el sábado 6 de junio. De esta manera, los locales de votación quedarán preparados antes del inicio de los comicios.

Al igual que en los envíos realizados durante los últimos días hacia distintas regiones del país, cada unidad contará con acompañamiento policial. Además, el recorrido será supervisado desde el centro de monitoreo de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

Las autoridades buscan asegurar el seguimiento permanente de los vehículos encargados del traslado. El objetivo es reducir riesgos y garantizar que los implementos lleguen a sus destinos dentro de los tiempos establecidos.

#ONPEinforma | Representantes del @JNE_Peru y observadores electorales visitaron los almacenes de la gerencia de Gestión Electoral, ubicada en Lurín, en el marco de la segunda elección presidencial del 7 de junio. #SEP2026 pic.twitter.com/rowhhipeuu — ONPE (@ONPE_oficial) June 5, 2026





¿Qué incluye el material electoral?

La carga está conformada por diversos implementos indispensables para el desarrollo de la jornada electoral. Entre ellos se distribuirán:

Cajas de sufragio y de reserva.

Paquetes destinados a los coordinadores de los locales de votación.

Ánforas plegadas.

Cabinas de votación.

Señales y rótulos para la identificación de los espacios habilitados.

Todo este material será trasladado por el consorcio AFE, empresa que obtuvo la buena pro en el proceso de contratación convocado por la ONPE. La compañía tendrá a su cargo la distribución de los implementos hasta los centros de votación habilitados en Lima Metropolitana y el Callao.

Colegios quedarán bajo administración electoral

Por otro lado, el Ministerio de Educación informó que 10 131 instituciones educativas públicas y privadas funcionarán como locales de votación durante la segunda vuelta presidencial. Para ello, estos establecimientos permanecerán a disposición de la ONPE desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio.

La medida busca facilitar la instalación, ejecución y cierre del proceso electoral en todo el territorio nacional. Desde el sector también precisaron que las clases serán recuperadas de manera obligatoria y presencial con el fin de no generar una interrupción en la educación a nivel nacional.

Los responsables de las instituciones educativas designadas brindarán las facilidades necesarias para el desarrollo de los comicios. Además, tendrán la tarea de verificar que los espacios utilizados sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.

Las acciones coordinadas entre las entidades involucradas buscan que los ciudadanos acudan a sufragar en condiciones adecuadas y con las garantías necesarias para ejercer su derecho al voto. La segunda vuelta presidencial se realizará este domingo 7 de junio en todo el país.

¿Habrá clases durante las elecciones? 🤔

Si tu colegio será local de votación para la segunda vuelta electoral, recuerda que no habrá clases el viernes 5 ni el lunes 8 de junio. Sin embargo, las horas de aprendizaje serán recuperadas de manera presencial. pic.twitter.com/BbzTCJXfky — Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 5, 2026