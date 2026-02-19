Los congresistas María del Carmen Alva y José María Balcázar Zelada pasaron a segunda vuelta en la elección del nuevo presidente del Congreso de la República, tras no alcanzarse la mayoría requerida en la primera votación realizada en el Pleno este miércoles 18 de febrero.

Ambos legisladores fueron los más votados entre los cuatro postulantes en contienda. Ello luego que la lista 1 de Segundo Acuña obtuvo 13 votos, la 2 que lidera María del Carmen Alva (43), la 3 de Edgard Reymundo (7) y la lista 4 de José Balcázar (46). Además, se contaron 7 votos viciados y uno en blanco.

La sesión fue convocada luego de la censura del anterior titular del Parlamento, José Jerí, y tiene como finalidad elegir a quien complete el período anual de sesiones 2025-2026. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, al no registrarse mayoría absoluta en la primera ronda, se procedió a una segunda votación entre los dos candidatos con mayor respaldo.

El congresista que resulte electo no solo asumirá la Presidencia del Congreso, sino también la Presidencia de la República por sucesión constitucional , en un contexto de transición política.

La jornada se desarrolla de manera presencial y mediante cédula, conforme al procedimiento parlamentario.

La definición final se realizará en breve con una nueva votación entre Alva y Balcázar, cuyos bloques políticos intensifican las coordinaciones para asegurar los votos necesarios en esta etapa decisiva.