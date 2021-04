La segunda vuelta ya comenzó. Los candidatos a la Presidencia realizan eventos en los que exponen sus principales propuestas y asisten a entrevistas en las que brindan sus opiniones sobre temas que los involucran. En ese contexto, Keiko Fujimori, aspirante por Fuerza Popular, comentó sobre la acusación en su contra por presuntamente ser líder de una organización criminal y por el que la Fiscalía ha pedido 30 años de prisión.

En diálogo con RPP, Fujimori negó que vaya a actuar contra el equipo especial Lava Jato en base a que “viene siendo investigada a lo largo de 20 años”. De esa manera, remarcó que no desea debatir con “un fiscal”, sino contra su rival de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Así como he sido respetuosa de colaborar con todas las investigaciones, yo también pido que no haya interferencia de parte de los órganos de justicia en un proceso electoral que debe ser transparente, objetivo, y donde la competencia es entre el señor Pedro Castillo y quien habla, y esperamos que así sea. Yo no espero estar debatiendo no solamente con Castillo, sino con un fiscal. Creo que los peruanos tienen el derecho de escuchar las propuestas”, señaló.

Sobre su bancada

La bancada de Fuerza Popular elegida en los comicios del 2016 tuvo entre sus filas a 73 congresistas al inicio del periodo parlamentario, pero terminó con un poco más de 50 de sus iniciales integrantes.

El papel que jugó dicha agrupación durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra fue duramente criticado por politólogos y parte de la ciudadanía. Sobre eso, Fujimori Higuchi realizó un mea culpa.

“Yo lo que he señalado es que se pudieron hacer las cosas mejor. En algunos momentos debimos poner paños fríos y sin duda hemos aprendido de esos errores, pero también recordemos que estuve 16 meses injustamente privada de mi libertad. Estando en prisión es imposible dirigir una reunión de bancada”, sostuvo.

Consideró, finalmente, que uno de los errores de su bancada fue no otorgarle el voto de confianza al gabinete que lideraba Fernando Zavala, tras los cuestionamientos contra el exministro de Educación, Jaime Saavedra.

