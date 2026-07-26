La Oficialía Mayor del Senado de la República informó que la sesión de instalación del Senado se realizará a las 10:00 a.m. del lunes 27 de julio de 2026 en el Hemiciclo del Senado.

De acuerdo con el comunicado, la convocatoria se realiza conforme a lo anunciado por el presidente del Senado de la República.

Posteriormente, por disposición del presidente del Senado de la República, se convocó a los senadores y diputados a la sesión de instalación del Congreso de la República, programada para las 12:00 m. del mismo lunes 27 de julio de 2026 en el Hemiciclo del Congreso de la República.

Comunicado fue emitido por la Oficialía Mayor

El documento fue fechado en Lima, 26 de julio de 2026 y lleva la firma institucional de la Oficialía Mayor.

El comunicado únicamente informa sobre la programación de las sesiones de instalación y no detalla la agenda que se desarrollará durante ambas ceremonias.

Conforme a lo anunciado por el presidente del Senado de la República, la Oficialía Mayor informa las fechas de las sesiones de instalación del Senado y del Congreso de la República. 🏛️🇵🇪 pic.twitter.com/NbMoGit3xa — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 26, 2026





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