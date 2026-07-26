La Oficialía Mayor del Senado de la República difundió un comunicado en el que oficializa la convocatoria a las sesiones de instalación del Senado y del Congreso de la República para el lunes 27 de julio de 2026, ambas en sus respectivos hemiciclos. (Foto: Congreso de la República)
La Oficialía Mayor del Senado de la República difundió un comunicado en el que oficializa la convocatoria a las sesiones de instalación del Senado y del Congreso de la República para el lunes 27 de julio de 2026, ambas en sus respectivos hemiciclos. (Foto: Congreso de la República)

La Oficialía Mayor del Senado de la República informó que la sesión de instalación del Senado se realizará a las 10:00 a.m. del lunes 27 de julio de 2026 en el Hemiciclo del Senado.

De acuerdo con el comunicado, la convocatoria se realiza conforme a lo anunciado por el presidente del Senado de la República.

Posteriormente, por disposición del presidente del Senado de la República, se convocó a los senadores y diputados a la sesión de instalación del Congreso de la República, programada para las 12:00 m. del mismo lunes 27 de julio de 2026 en el Hemiciclo del Congreso de la República.

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Comunicado fue emitido por la Oficialía Mayor

El documento fue fechado en Lima, 26 de julio de 2026 y lleva la firma institucional de la Oficialía Mayor.

El comunicado únicamente informa sobre la programación de las sesiones de instalación y no detalla la agenda que se desarrollará durante ambas ceremonias.


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