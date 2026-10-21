Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León fueron elegidos por el Senado como nuevos directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo presidencial 2026-2031.

Cabe mencionar que los tres candidatos obtuvieron el respaldo mayoritario de la cámara alta, aunque con diferentes resultados en la votación.

Molina Campodónico recibió 40 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención. Por su parte, Stok Capella obtuvo 33 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones, mientras que Marthans León alcanzó 36 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

Antes de la elección, el presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, Hugo Ccahuana, sustentó el informe que recomendaba aprobar la lista de diez candidatos declarados aptos tras la evaluación.

Ccahuana afirmó que los postulantes cumplían los requisitos exigidos y que el proceso se desarrolló con transparencia y conforme a la normativa vigente.

La elección de los tres directores legislativos completa la designación de los integrantes del directorio del BCRP que corresponden al Congreso, mientras que el Poder Ejecutivo designa al presidente de la institución y a otros tres directores.