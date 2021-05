Texto: Glademir Anaya (enviado especial) y Damián Retamozo

Escenas de dolor profundo y conmovedor pudo atestiguar el equipo periodístico de Correo en el frontis de la morgue de Pichari (La Convención). Hasta allí llegaron los cadáveres de las 16 víctimas de la matanza de Sendero Luminoso ocurrida el último domingo en Vizcatán.

Consternado, Miguel Carlos Ochoa Cahuana dio cuenta del fallecimiento, producto de este salvaje ataque, de sus tres hermanas y dos sobrinas, hijas de estas. Es decir, cinco integrantes de la familia Ochoa Cahuana fueron asesinados por el llamado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), remanente senderista que dirige Víctor Quispe Palomino, “José”.

Se trata de Marcelina Ochoa Ccahuana (36), Dianne Genoveva Ochoa Ccahuana (28) y Carmen Rosa Ochoa Ccahuana (22). Las menores de edad responden a las iniciales LAQO (4) y AYGO (1).





Miguel Carlos, tío de las menores y hermano de las tres mujeres, explicó cómo sucedieron los terribles hechos.

Detalló que en el negocio, un bar, había un motor que se utilizaba para labores agrícolas y que funcionada a base de combustible. Esa máquina explotó producto de los disparos y terminó por matar a sus familiares.

“Ahí todos se han quemado, sus cuerpos no están completos, sino en partes (...). Solo quedaron sillas y parte de un motor generador”, dijo a Correo. Asimismo, narró que una de sus hermanas, Marcelina, era la dueña del bar .

“No estoy al tanto de cuánto tiempo tenía ese negocio. No puedo decirte más, pero ella (Marcelina) ha estado el Día de la Madre con nosotros en Huancayo”, detalló.

Anoche, cerca de las 9 pm., Miguel Carlos relató que los cuerpos de sus hermanas y sobrinas pudieron ser retirados de la morgue para ser velados en el distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo (Junín). “Los enterraremos dependiendo del tiempo en que llegamos a nuestra casa”, afirmó compungido.

Entre tanto, allá en Huancayo, doña Alexandra Ccahuana, de 67 años, no podía dejar de llorar a sus tres hijas y dos nietas asesinadas.

“Solicito ayuda para su cajón, su sepultura. No hay plata ni dónde enterrarlas. ¿Cómo voy a hacer para pagar cinco nichos. Soy viuda hace ocho años”, señaló sollozando.

EL ESPOSO

Otro de los deudos es el joven Christian Quincho, padre de la menor de 4 años, y esposo de Dianne Genoveva.

Refiere entre sollozos que su esposa y sus cuñadas salieron de Huancayo rumbo a Vizcatán del Ene hace seis meses en busca de trabajo.

La pandemia había hecho quebrar la economía de la familia y se desvanecieron las oportunidades para sostener el hogar.

Así, las tres hermanas enrumbaron con sus pequeñas hijas a la selva central. “¡Mi hijita no! Me han dicho que la quemaron, ¿por qué a mi hijita, qué había hecho ella?”, lloraba desconsolado

MÁS VÍCTIMAS

Leonardo Quispe Aguilar esperaba en los exteriores de la morgue de Pichari. Pedía a las autoridades que le permitan reconocer el cadáver de su hermano, pues no portaba DNI al momento de la masacre. La víctima es Crushmerton Quispe Aguilar, de 24 años, que dejó su casa en Chincha para trabajar como agricultor en la zona cocalera del VRAEM.

“Mi hermano vino por motivos de trabajo para apoyar a toda mi familia. No es como dice la gente que en el VRAEM todo es terrorismo”, relata. De igual modo, en Lima, Santa Pinedo Malqui pedía ayuda para viajar a la zona del atentado con el fin de reconocer a su hijo, Sadith Ortega Pinedo, de 39 años, uno de los fallecidos en el ataque terrorista en el VRAEM.

“Quiero que me ayuden, por favor, a trasladar el cuerpo de mi hijo para enterrarlo y llevarle flores al cementerio. No conocemos la selva”, dijo.

Hasta el cierre de esta edición, se espera la intervención del Ministerio de la Mujer para ayudarla en el traslado.

MENORES

Mediante un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó que la cifra de fallecidos fue de 16 personas.

En el documento se precisó que la Fiscalía Antiterrorista identificó que los menores de edad abatidos fueron no dos, sino cuatro en total.

En la zona, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, relató a Correo que la mayoría de los pobladores de la zona se dedican al cultivo de hojas de coca.”Los delincuentes terroristas han quitado terrenos a gente que no está de acuerdo con ellos para darles a otros a cambio de información, de que sean leales y cuenten sobre la presencia policial y militar”, explicó.Astudillo añadió que hubo cuatro sobrevivientes del atentado terroristas, quienes se encuentran recuperándose en la posta de Pichari. “Se los ha traslado para que sean curados”, detalló.

Entre tanto, Carmen Sánchez, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en la zona, manifestó que están acompañando a los familiares de las víctimas y los van a apoyar económicamente para los gastos de sepelio, ataúdes y desplazamiento de los cuerpos para el entierro.

La funcionaria de la Cruz Roja contacta en los exteriores de la morgue a cada familiar y les ofrece la ayuda humanitaria.

Al cierre de esta edición, informó a Correo que la mayoría de los cuerpos habían sido traslados a sus lugares de origen. Ayer, el presidente Francisco Sagasti volvió a condenar el atentado y pidió que no se use políticamente en la campaña electoral. “Este ataque cobarde no debe ser usado políticamente en campaña (...). Es una tragedia nacional y ningún grupo debería usarlo con fines políticos. Es algo que todos deben rechazar”, expresó.

