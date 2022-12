Se afirma que la gente de Sendero Luminoso interviene activamente en los ataques violentos, en algunos casos armados, contra el Gobierno, ¿es cierto?

De todas maneras. Los ataques son dirigidos por una organización nacional que monitorea las acciones con el Movadef. (...) En los últimos años, prácticamente, se les han abierto todas las puertas al Movadef, al Fenatep (ex Conare), y ellos han aprovechado. Y ahora tienen una organización a nivel nacional. Los dirigentes del Fenatep, en horas de la madrugada se reunían con Pedro Castillo en Palacio o en las oficinas de la PCM. Han hecho todo un trabajo político e ideológico. Han avanzado bastante. Pero no son ellos, únicamente. También participan los mineros ilegales. A éstos se han sumado los clanes del narcotráfico y pequeños grupos de ultra izquierda.





¿Los clanes del narcotráfico?

En los últimos siete años, los gobiernos prácticamente han abandonado la lucha contra el narcotráfico y, particularmente, en el gobierno del señor Pedro Castillo la lucha contra el narcotráfico se ha paralizado. Los clanes del narcotráfico eran sus aliados. La prueba de esto son todas esas camionetas Hi Lux en esa marcha a Lima. Pertenecen a los clanes de la coca porque los sembradores de la hoja, después de la caída del precio de la coca a 70 soles la arroba (antes era de 300) no pueden asumir los gastos de gasolina, alimentación, alojamiento y propinas en Lima. Pero los clanes sí pueden. Son narcos del Vizcatán del Ene, los más prósperos. Vizcatán del Ene es el tercer distrito cocalero más grande del país. Y todos esos clanes y cocaleros son controlados por los remanentes del terrorismo. ¿Por qué esa gente viene hasta Lima con camionetas 4x4, ¿quién los financia? Son los clanes del narcotráfico.





Hemos oído que el Movadef maneja las juntas de usuarios del agua en varias regiones, ¿Hay evidencia?

Andahuaylas es una zona estratégica para el narcotráfico. Allí y en Abancay (región Apurímac) opera el Movadef. En Apurímac, Cusco, Huancavelica y Ayacucho la gente del Movadef ha escalado a diversos puestos clave en los sectores sociales. En Andahuaylas y Ayacucho la gente del Movadef maneja las juntas de usuarios del agua. Entonces, a las comunidades campesinas los bajaron diciéndoles si no participan les cortamos el agua, y el agua es cosa sagrada para los campesinos y han bajado para marchar. Hay testimonios recogidos por la policía a detenidos en Andahuaylas y Ayacucho.





¿Qué papel tuvo el Frente de Defensa de Ayacucho en las muertes tras el ataque al aeropuerto?

En Ayacucho impulsa la violencia el Frente de Defensa. Obligan a los dirigentes a participar; a las juntas del agua, a dirigentes de mercados.etc. La presidenta del Frente de Defensa es una ex reclusa por terrorismo. Pero allí el que dirige es el ex ministro de Trabajo Íber Maraví. Hay videos de reuniones. Él organiza pero no participa porque es conocido. La policía sabe que él mandó a los jóvenes a atacar el aeropuerto. Bueno, ya conocemos los resultados. El Ejército resguardaba el aeropuerto. Ahí, en la toma del aeropuerto ocurrieron todos los muertos y heridos.