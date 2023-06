La congresista Silvana Robles señaló que renunció a la bancada de Perú Libre “por respecto a sus principios”, agrupación en la que ha militado desde su formación y que la llevó al Poder Legislativo

“No puedo aceptar la unión contra natura con el fujimorismo, responsable de la inestabilidad política que padece el Perú desde el 2016, apelando para ello a un supuesto pragmatismo que, ante la ausencia de un rumbo estratégico, se deja de lado el programa genuino por el que fuimos elegidos”, sostuvo la legisladora a través de un comunicado.

En esa línea, señaló que internamente se agotó “todos los debates posibles” en Perú Libre, pero no ve la intención “de enmendar el rumbo tomado” en su partido pese a la “urgencia de decisiones firmes y coherentes”.

“A dos años de gobierno, diferencias sustanciales de política nacional me impusieron la crucial decisión de mi renuncia irrevocable, ratificando mi compromiso y lealtad con el pueblo que me eligió y al que me debo. Ese pueblo es consciente de quiénes hemos mantenido la defensa de dichos ideales y principios en el Congreso de la República, especialmente en votaciones trascendentales como el derecho del pueblo al referéndum, el equilibrio entre poderes, la independencia, la autonomía de las instituciones públicas y la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas y todos”, señaló.

Fuentes del despacho de Robles indicaron que la parlamentaria, por ahora, no se integrará a ninguna bancada y que estará como no agrupada.

La parlamentaria anunció su renuncia anoche, a través de las redes sociales, horas después de que el Parlamento votará a favor de la inhabilitación a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Precisamente la mayoría de integrantes de su bancada votó a favor de la acusación constitucional de la jueza suprema.

