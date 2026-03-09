Tan solo el 22% de las designaciones ministeriales en los últimos cuatro gobiernos fueron para mujeres. Desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia, en julio de 2021, hasta la actual gestión, de José María Balcázar, se registran 38 nombramientos de ministras, correspondientes a 31 profesionales distintas.

En detalle

El gobierno de Dina Boluarte fue el periodo con mayor presencia femenina en el Gabinete, con 19 ministras.

En su gestión se observaron liderazgos en carteras diversas como Relaciones Exteriores (Ana Gervasi), Educación (Patricia Correa, Magnet Márquez y Miriam Ponce), Vivienda (Hania Pérez de Cuéllar) y Transportes (Paola Lazarte).

Durante el gobierno de Pedro Castillo hubo 10 designaciones de mujeres. Aunque su administración tuvo a la segunda mujer en asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en el periodo, Mirtha Vásquez, el Gabinete inicial fue predominantemente masculino.

Entre las ministras de ese periodo resalta la hoy recluida Betssy Chávez, quien pasó por tres carteras: Trabajo, Cultura y la Presidencia del Consejo de Ministros.

En la misma línea, la gestión de José María Balcázar registra hasta el momento cinco mujeres en el Gabinete, incluida la de Denisse Miralles como jefa del Consejo de Ministros. En contraste, el breve gobierno de José Jerí presentó la cifra más baja, con apenas cuatro ministras.

Incidencias

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha sido ocupado casi exclusivamente por mujeres a lo largo de las distintas gestiones, con nombramientos como los de Anahí Durand, Diana Miloslavich, Katy Ugarte, Grecia Rojas, Nancy Tolentino, Ángela Hernández, Fanny Montellanos, Sandra Gutiérrez y Hary Yzarra.

También se observa una presencia femenina recurrente en carteras como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Por otro lado, sectores vinculados a seguridad y orden interno muestran una exclusión total de mujeres.

En los cuatro gobiernos analizados, carteras como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa han sido ocupadas únicamente por hombres.

El manejo de la caja fiscal (MEF) ha sido predominantemente masculino (Pedro Francke, Kurt Burneo, Alex Contreras, José Arista y otros), con la notable excepción de Denisse Miralles durante la gestión de Jerí.

Opinión

La especialista en Gestión Pública Karla Gaviño sostuvo que estas cifras reflejan una tendencia preocupante en la conformación de los recientes Gabinetes.

“Me parece revelador y preocupante que tengamos un porcentaje tan reducido de ministras (…) el liderazgo femenino en las entidades públicas se está viendo cada vez más reducido”, declaró a Correo.

Asimismo, Gaviño señaló que la baja presencia femenina en los Gabinetes contrasta con la composición de la población peruana.

“Si las mujeres son más de la mitad de la población del Perú, entonces claramente hay una brecha. No se están recogiendo esas preocupaciones al momento en que se conforman los Consejos de Ministros”, indicó.

Sobre la falta de propuestas con enfoque paritario en las candidaturas presidenciales, la especialista refirió que también existe una responsabilidad ciudadana de exigir estos temas en la agenda pública.

“Si nosotros como ciudadanos no lo percibimos como una prioridad o una preocupación, nuestros candidatos tampoco. Entonces, estamos generando una especie de círculo vicioso”, advirtió.