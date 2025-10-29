Solamente en cinco de las 39 agrupaciones políticas aptas para intervenir en los sufragios de abril de 2026, entre alianzas y partidos, tendrán una competencia interna entre sus precandidatos a la Presidencia de la República.

Inicialmente, en siete agrupaciones políticas había más de un precandidato al sillón de Pizarro; sin embargo, esto ya no ocurrirá así en la Alianza Electoral Venceremos –formada por Nuevo Perú por el Buen Vivir y el Partido Político Popular Voces del Pueblo– ni en Avanza País.

En la mencionada coalición, el congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista, por lo que ya no podrá postular a ningún cargo de elección popular, mientras que en Avanza País César Combina ya no será precandidatos a jefe de Estado, pues su militancia fue suspendida y tiene una denuncia constitucional.

Con Bermejo y Combina fuera de carrera, en Venceremos queda expedita la fórmula presidencial que lidera Vicente Alanoca, mientras que en Avanza País solo se mantiene vigente la plancha de Phillip Butters.

MINORÍA. Las cinco agrupaciones en las que sí habrá competencia para designar un candidato presidencial son: APRA, Acción Popular, Partido Democrático Federal, Partido Morado y Frente de los Trabajadores.

En otras 39 organizaciones políticas solo existiría una precandidatura presidencial. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú sería el único en no presentar un candidato al sillón de Pizarro.

Según el cronograma electoral, este viernes 31 de octubre es la fecha límite para que los precandidatos presidenciales queden inscritos ante los órganos electorales partidarios y participen en las elecciones primarias, las que se desarrollarán entre el 30 de noviembre y 7 de diciembre.